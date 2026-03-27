Главное из брифинга Минобороны 21 — 27 марта 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 14 по 20 марта ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- цеха производства дистанционно управляемых катеров;
- места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Потаповка в Сумской области;
- Песчаное, Шевяковка в Харьковской области;
- Никифоровка в ДНР.
«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала 10 бригад ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1620 боевиков. Также ВСУ лишились 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семи станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1280 боевиков
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали семь бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 боевая бронированная машина, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары девяти бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1210 бойцов, 21 боевую бронированную машину, 96 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 31 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» занял новые позиции
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 10 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 2065 человек. Также украинская сторона лишилась 16 боевых бронированных машин, 53 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, пяти складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 310 военнослужащих, 45 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 47 управляемых авиационных бомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 3138 БПЛА самолетного типа.