Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 21 — 27 марта 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 21 по 27 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 14 по 20 марта ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • цеха производства дистанционно управляемых катеров;
  • места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Потаповка в Сумской области;
  • Песчаное, Шевяковка в Харьковской области;
  • Никифоровка в ДНР.

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

«Северная» группировка за неделю атаковала 10 бригад ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1620 боевиков. Также ВСУ лишились 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семи станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1280 боевиков

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали семь бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 боевая бронированная машина, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары девяти бригадам ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1210 бойцов, 21 боевую бронированную машину, 96 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 31 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» занял новые позиции

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 10 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе превысили 2065 человек. Также украинская сторона лишилась 16 боевых бронированных машин, 53 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, пяти складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 310 военнослужащих, 45 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 47 управляемых авиационных бомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 3138 БПЛА самолетного типа.