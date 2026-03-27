В СВО погиб командир танка Павел Митюков из Пермского края

Прощание с танкистом провели 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Косинского муниципального округа с прискорбием сообщила о трагической гибели в ходе проведения СВО земляка. Прощание с Митюковым Павлом Васильевичем состоялось 27 марта на площади перед КДЦ села Коса.

Павел Митюков родился 17 июня 1984 года. В июне 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Павел Васильевич проходил службу в звании сержанта на должности командир танка. Погиб 7 марта 2026 года.

Администрация Косинского округа скорбит и выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО штурмана вертолета «Аллигатор» Илья Кужлев из Прикамья.