В СВО погиб командир танка Павел Митюков из Пермского края

Администрация Косинского муниципального округа с прискорбием сообщила о трагической гибели в ходе проведения СВО земляка. Прощание с Митюковым Павлом Васильевичем состоялось 27 марта на площади перед КДЦ села Коса.
Павел Митюков родился 17 июня 1984 года. В июне 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Павел Васильевич проходил службу в звании сержанта на должности командир танка. Погиб 7 марта 2026 года.
Администрация Косинского округа скорбит и выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.
