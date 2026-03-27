Рубио: Киеву нужно пойти на уступки, иначе конфликт продолжится

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине продолжится и дальше, если Киев не примет «определенные решения» и не пойдет на уступки.
«Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то конфликт продолжается», — отметил чиновник.
По его словам, такого же подхода Вашингтон придерживается и по отношению России, которая, как считает Рубио, тоже должна пойти на некие уступки для урегулирования конфликта.
Как писал сайт KP.RU, в конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос территорий является самым сложным в урегулировании конфликта на Украине.
В свою очередь ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заметил, что вопрос урегулирования украинского кризиса — всеобъемлющая тема. По его словам, стороны свели ее к одному вопросу. Участники переговоров обсуждают варианты решения территориального вопроса, и это означает, что в принципе он решаем, добавил он.