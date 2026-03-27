США и Запад в целом не планируют предоставлять киевскому режиму гарантии безопасности до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.
Глава госдепа назвал ложью слова киевского главаря Владимира Зеленского о том, что Украина получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса. Украинец знает, что это неправда, и ему такое не говорили, подчеркнул он.
«Ему сказали очевидное: гарантии безопасности в силу не вступят, пока не будет завершения конфликта. Потому что в противном случае вы втягиваетесь в противостояние», — отметил чиновник.
Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что идет речь о необходимости предоставить гарантии безопасности Украине. Однако, нельзя припомнить, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России, констатировал дипломат.