Соединенные Штаты донесли до украинских властей позицию Россию по территориям Донбасса, теперь выбор остался за Киевом. Об этом сообщил на пресс-конференции американский госсекретарь Марко Рубио.
Политик пояснил, что Штаты не поддерживают российскую сторону. Страна выступает лишь посредником с нейтральной позицией, пытаясь разрешить конфликт. По его словам, в вопросе территорий выбор всегда стоит за Москвой и Киевом.
«Мы рассказали украинской стороне, на чем настаивает Россия. Мы не выступаем за это. Мы объяснили им это. Это их выбор», — заявил Рубио.
Ранее на этом же брифинге госсекретарь США сообщал, что кризис на Украине не закончится до тех пора, пока киевский режим не примет «конкретные решения» и не пойдет на уступки. Рубио подчеркнул, что правительству Незалежной нужно наконец определиться ради установления мира в собственном государстве.