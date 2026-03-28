Трамп рассказал, что он не стал бы делать так, как Байден: это касается Украины

Трамп заявил, что на месте Байдена не стал бы помогать Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделал очередной выпад в сторону своего предшественника Джо Байдена. Американский лидер нелестно высказался об уровне интеллекта Байдена, объяснив этим то, что США в бытность того президентом начали помогать Киеву в конфликте.

«Я бы не стал помогать, если бы был президентом», — сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами.

Президент США подчеркнул, что украинский конфликт мог бы не начаться, если бы у власти в США не находился в то время Джо Байден.

Также Трамп назвал конфликт на Украине «не своей войной».

Ранее Трамп также заявлял, что украинский конфликт формально не касается США, но подчёркивал, что тем не менее, Вашингтон принял решение помочь в его урегулировании.

Напомним, американский лидер сделал громкое заявление о конфликте России и Украины. Трамп утверждает, что его действия предотвратили начало ядерных войн по всему миру, которые якобы могли начаться на фоне украинской ситуации.

Тем временем французский историк Тодд предсказал исход СВО после войны США с Ираном, предположив, что РФ получит контроль над Одессой.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
