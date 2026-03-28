В Эстонии объяснили отказ сбивать украинские дроны: глава МО дал ответ на русском языке

В Эстонии объяснили, почему силы противовоздушной обороны не стали сбивать беспилотник, который долетел до электростанции в населённом пункте Аувер и врезался в дымовую трубу. По этому поводу высказался на русском языке глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкура.
Министр заявил, что сбивать беспилотный летательный аппарат не стали, чтобы не спровоцировать эскалацию в отношениях Таллина с Москвой.
«У нас нет желания дать повод России, чтобы она могла сказать, что Эстония начала войну с Россией», — сказал Певкура в интервью изданию Postimees.
Напомним, в эстонской деревне Аувере беспилотник врезался в дымовую трубу местной электростанции и разбился. Полиция безопасности Эстонии информировала, что происшествие случилось в ночь на среду, 25 марта, в 03:43 по местному времени, что соответствует 04:43 мск. Предварительно, люди при этом не пострадали, электростанция также не получила каких-либо значительных повреждений.
Сообщалось, что это был украинский дрон. Тем не менее министр Певкур сделал отсылку к РФ, говоря о том, почему Эстония не стала сбивать беспилотник. Министр ранее заявил, что БПЛА якобы летел со стороны Российской Федерации.
А вот какие выводы сделал военкор KP.RU Александр Коц, проанализировав недавние атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область. Дроны скорее всего стартовали с запада Украины, прошли через воздушное пространство Польши, затем вдоль белорусской границы — Литва-Латвия-Эстония — и зашли с Финского залива на цели в Ленобласти. Это означает, что НАТО отдала Зеленскому свое небо для атак дронами по России, пишет Коц.
Ранее на территории Латвии, в районе границы с Белоруссией, упал украинский беспилотник.
Также сообщалось, что в Литве расследуют инцидент с дроном, запущенным с территории Украины. Беспилотник упал и взорвался в Варенском районе, граничащем с Белоруссией.
Украинские дроны падали на территории Эстонии и ранее. Так, в 2025 году эстонский фермер нашёл на своей земле обломки дрона. Пострадавших при этом не было.