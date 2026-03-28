Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили САУ «Богдана» ВСУ на сумском направлении

Бойцы группировки войск «Север» применили осколочно-фугасные боеприпасы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» противника в лесной местности на сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Север” обнаружили 155-миллиметровую САУ “Богдана” ВСУ, замаскированную в специально оборудованном укрытии в лесной местности в зоне проведения специальной военной операции на сумском направлении. Координаты САУ противника переданы расчетам ударных FPV-дронов, которые осколочно-фугасными боеприпасами уничтожили цель», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что работа операторов разведывательных и ударных БПЛА обеспечивается устойчивым управлением и координацией действий при помощи отечественных средств связи. Специалисты беспилотных систем также активно уничтожают живую силу и места скопления противника в зоне ответственности группировки. Подразделениям ВСУ не предоставляется возможности сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет российским подразделениям активно продвигаться вперед, расширяя буферную зону в Белгородской и Курской областях.

