«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожено до 345 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — сказал Савчук.
ВСУ потеряли от действий «Центра» до 345 военных за сутки
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 345 военнослужащих и 13 боевых бронированных машин. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Центра» Александр Савчук.