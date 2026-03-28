ВСУ потеряли от действий «Центра» до 345 военных за сутки

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 345 военнослужащих и 13 боевых бронированных машин. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Центра» Александр Савчук.