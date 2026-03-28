Бойцы «Юга» уничтожили укрепления, орудия и сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Южная» уничтожили пункт временной дислокации с живой силой противника, два 120-мм миномета и сорвали попытку ротации ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«На константиновском направлении операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ. Вся необходимая информация по цели была передана расчету артиллерийского орудия Д-30, который первым же выстрелом поразил ПВД», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что на окраине населенного пункта Константиновка операторы войск беспилотных систем отследили перемещение личного состава ВСУ и, применив FPV-дрон, сорвали ротацию живой силы ВСУ в количестве двух военнослужащих.

Кроме того, в ходе боевых действий операторы подразделения войск беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили две минометные позиции противника. Первая 120-мм минометная позиция была обнаружена во дворе одного из брошенных домов частного сектора и уничтожена ударом FPV-дрона. На второй позиции, замаскированной в лесополосе, после успешной работы российских беспилотчиков произошла детонация боеприпасов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
