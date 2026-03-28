Бойцы «Юга» уничтожили укрепления, орудия и сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

«На константиновском направлении операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ. Вся необходимая информация по цели была передана расчету артиллерийского орудия Д-30, который первым же выстрелом поразил ПВД», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что на окраине населенного пункта Константиновка операторы войск беспилотных систем отследили перемещение личного состава ВСУ и, применив FPV-дрон, сорвали ротацию живой силы ВСУ в количестве двух военнослужащих.
Кроме того, в ходе боевых действий операторы подразделения войск беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили две минометные позиции противника. Первая 120-мм минометная позиция была обнаружена во дворе одного из брошенных домов частного сектора и уничтожена ударом FPV-дрона. На второй позиции, замаскированной в лесополосе, после успешной работы российских беспилотчиков произошла детонация боеприпасов.