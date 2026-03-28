Так, расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожили бронированную технику ВСУ. «Находясь в режиме “свободной охоты”, в ходе боевого дежурства операторы БПЛА подразделения войск БПС выявили движение шести боевых машины пехоты противника на участке фронта в зоне ответственности. Расчеты ударных дронов незамедлительно нанесли последовательные удары по технике ВСУ, что привело к обездвиживанию и последующему уничтожению бронированной техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Минобороны, расчеты операторов ударных FPV-дронов выявили и уничтожили личный состав ВСУ. Выявленные группы ВСУ, передвигающиеся по одному-два человека к своим опорным пунктам, при приближении ударных FPV-дронов пытаются укрыться в лесополосах или разрушенных зданиях, однако высокие навыки управления операторов позволяют успешно поражать цели.
В российском военном ведомстве также рассказали об уничтожении двух орудий ВСУ на добропольском направлении. Расчет разведывательного БПЛА ZALA соединения морской пехоты группировки в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированные позиции буксируемой гаубицы и самоходной артиллерийской установки противника. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения барражирующими боеприпасами «Ланцет». По данным объективного контроля, проводимого в режиме реального времени расчетом БПЛА ZALA, обе цели были успешно поражены.