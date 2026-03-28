Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА «Центра» уничтожили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили шесть боевых машин пехоты, живую силу, а также самоходную артиллерийскую установку и буксируемую гаубицу ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Так, расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожили бронированную технику ВСУ. «Находясь в режиме “свободной охоты”, в ходе боевого дежурства операторы БПЛА подразделения войск БПС выявили движение шести боевых машины пехоты противника на участке фронта в зоне ответственности. Расчеты ударных дронов незамедлительно нанесли последовательные удары по технике ВСУ, что привело к обездвиживанию и последующему уничтожению бронированной техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, расчеты операторов ударных FPV-дронов выявили и уничтожили личный состав ВСУ. Выявленные группы ВСУ, передвигающиеся по одному-два человека к своим опорным пунктам, при приближении ударных FPV-дронов пытаются укрыться в лесополосах или разрушенных зданиях, однако высокие навыки управления операторов позволяют успешно поражать цели.

В российском военном ведомстве также рассказали об уничтожении двух орудий ВСУ на добропольском направлении. Расчет разведывательного БПЛА ZALA соединения морской пехоты группировки в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированные позиции буксируемой гаубицы и самоходной артиллерийской установки противника. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения барражирующими боеприпасами «Ланцет». По данным объективного контроля, проводимого в режиме реального времени расчетом БПЛА ZALA, обе цели были успешно поражены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше