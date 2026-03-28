Бойцы «Запада» уничтожили точку взлета БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета и базирования беспилотных летательных аппаратов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили тщательно замаскированную точку взлета и базирования вражеских беспилотников на одном из ключевых участков фронта. Разведывательные данные с точными координатами были немедленно переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказание, расчет гаубицы оперативно развернул орудие и нанес точный удар осколочно-фугасными снарядами», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате огневого налета точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами. Эффективность удара обеспечивалась непрерывным контролем с воздуха: операторы разведывательных беспилотников в режиме реального времени корректировали огонь артиллерии, что позволило добиться максимальной точности поражения.
Как подчеркнули в Минобороны, ликвидация данной позиции имеет стратегически важное значение. Уничтожение объекта привело к значительному сокращению активности дронов ВСУ на этом участке фронта. Противник лишился возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с использованием БПЛА.