Над Ленобластью сбили 15 украинских БПЛА

Ночью 28 марта над Ленобластью уничтожили 15 беспилотников ВСУ, рассказал Дрозденко.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области ночью 28 марта вновь объявили воздушную опасность. К 05:20 известно о ликвидации уже 15 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он уведомил, что работу ведут силы ПВО и средства РЭБ. Губернатор предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета на территории региона. Отражение атаки продолжается.

«По предварительным данным повреждений и пострадавших нет», — написал Александр Дрозденко.

Вечером 27 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами РФ. Атаке подверглись восемь регионов страны. Дроны перехвачены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей. БПЛА также ликвидированы над территориями Московского региона и Республики Крым.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
