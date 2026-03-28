В Ленинградской области сбили 18 БПЛА

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Ленинградской области сбили 18 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«Сбито на данный момент 18 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — говорится в его публикации в Telegram-канале.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше