Ребенок погиб из-за атаки украинских БПЛА в Ярославской области

Ребёнок погиб при атаке украинских беспилотников на Ярославскую область в ночь на субботу 28 марта. Об этом информировал губернатор Михаил Евраев.
«Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома», — написал Евраев в социальных сетях, добавив, что силы ПВО и РЭБ уничтожили более 30 дронов ВСУ.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.