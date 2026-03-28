Губернатор Слюсарь заявил об уничтожении БПЛА и ракеты в Ростовской области

Силы ПВО сбили БПЛА и ракету в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении БПЛА и ракеты в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, цели были поражены в Чертковском и Шолоховском районах. Все произошло утром в субботу, 28 марта.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотный летательный аппарат и ракета уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, пострадавших нет. Разрушений на земле также не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 27 марта силы ПВО также отражали массированную атаку беспилотников. Тогда, по данным Минобороны РФ, было сбито 85 украинских дронов. Основные удары пришлись на Брянскую, Ленинградскую и Вологодскую области.

