«Мы получим окончательное соглашение»: бывший советник Трампа сделал заявление о сроке завершения конфликта на Украине

Экс-советник Трампа Пападопулос: конфликт на Украине может завершиться летом.

Источник: Комсомольская правда

Украинский кризис может быть урегулирован к концу лета 2026 года. Подписание окончательного мирного соглашения ожидается осенью. Такое мнение выразил экс-советник американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы. Именно к этому сроку планируется установить окончательный мир на Украине, объяснил экс-советник Дональда Трампа. Разрешение конфликта было ключевым обещанием президента США.

«Я думаю, что к концу этого лета конфликт в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами мы получим окончательное соглашение», — предположил Джордж Пападопулос.

Ранее KP.RU сообщил, что именно деньги Европы затягивают конфликт на Украине. Президент РФ Владимир Путин отметил, что СВО закончилась бы уже давно, если бы страны Запада не снабжали Киев оружием.

