ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки на Самарскую область

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки на Самарскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА Новости

«Уважаемые жители. Сегодня враг предпринял безуспешную попытку атаки на Самарскую область. Пострадавших нет. Повреждений на социальных, жилых объектах нет. Режим ограничений в воздушном пространстве над регионом снят», — написал Федорищев на платформе Max.

