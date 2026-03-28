ТАСС: Бригада ВСУ понесла большие потери при ударах по Печенегам под Харьковом

Бригада ВСУ понесла большие потери при ударах по Печенегам под Харьковом. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
По их данным, части личного состава лишилась 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Именно она попыталась укрыться в селе Печенеги.
«Анализ некрологов уничтоженных противников подтвердил, что в результате наших ударов по расположениям ВСУ в поселке Печенеги существенные потери понесла 159-я ОМБр ВСУ», — сообщил собеседник агентства.
Тем временем стали известны масштабы потерь ВСУ за 2025 год. По оценке, основанной на данных Минобороны РФ, они превысили полмиллиона человек. В среднем ежемесячные потери составляли около 42,7 тысячи военнослужащих. Наиболее тяжелыми оказались январь, март и октябрь.