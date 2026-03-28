Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

155 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым и еще 16 российских регионов, уничтожив 155 беспилотников за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«С 23.00 27 марта до 7.00 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым, а также территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей и Московского региона», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о гибели ребенка при ударе беспилотников. По его данным, пострадали еще трое взрослых. В регионе повреждены жилые дома и инфраструктура.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше