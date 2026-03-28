155 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

«С 23.00 27 марта до 7.00 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым, а также территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей и Московского региона», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о гибели ребенка при ударе беспилотников. По его данным, пострадали еще трое взрослых. В регионе повреждены жилые дома и инфраструктура.