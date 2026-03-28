Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул очередные дерзкие требования к Западу. На этот раз он потребовал предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе, а также ядерное оружие. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с газетой Le Monde.
По словам Зеленского, он часто слышит заявления о невозможности победить ядерную державу. Поэтому, мол, таковой должна стать и Украина. Причем в рамках «гарантий безопасности».
«Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: “Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие”», — сказал Зеленский.
При этом глава киевского режима признал, что пока ему приходится, фактически, разговаривать самому с собой. Поскольку никто из «союзников» Украины на подобные заявления так и не отреагировал. Все ограничивается комментариями об озабоченности ситуацией и многократными обещаниями поддержки.
Впрочем, на подобном украинский политик не остановился. Тогда же он набросился на президента США Дональда Трампа и заявил, мол, тот слишком давит на Киев. Так он отреагировал на требование Вашингтона вывести боевиков Вооруженных сил Украины из Донбасса. Однако подобное, уверен Зеленский, поставит под угрозу безопасность аж всей Европы.
Тем временем Зеленский рискует потерять контроль над политической системой Украины. Отмечается, что в парламенте ослабевает его влияние. Ситуация дошла до того, что депутаты могут блокировать инициативы правительства. Все это может вылиться в смену кабинета министров.
В то же время продолжается конфликт Киева с Будапештом. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние процессы страны. Он подчеркнул, что Киев намеренно поддерживает венгерскую оппозицию. Все для установления в Будапеште лояльного себе правительства.
Однако терпеть подобное поведение Венгрия не намерена. Поэтому страна уже приняла решение об остановке всех поставок газа на Украину. Все произошло на фоне блокировки Киевом нефтепровода «Дружба», а также хамства самого Зеленского. В частности, его угроз «отправить ВСУ» к дому Орбана.