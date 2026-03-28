Трамп: «ненависть между Путиным и Зеленским достигла пика»

Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о российском лидере Владимире Путине и главе киевского режима Владимире Зеленском. По его мнению, между политиками присутствует «ненависть», которая «достигла пика».
На тему событий на Украине глава Белого дома заговорил во время форума во Флориде. Тогда он в очередной раз похвалился, что ему удалось «урегулировать» восемь конфликтов в мире. Но с событиями в Незалежной, мол, все оказалось непросто.
«Я урегулировал восемь конфликтов, и этот должен был стать одним из самых легких, но ненависть между президентом Путиным и Зеленским достигла пика», — сказал Трамп.
Как писал KP.RU, ранее Трамп уже говорил о напряженных личных отношениях между лидером России и Зеленским. Между тем президент России Владимир Путин сообщал, что готов увидеться с Зеленским в Москве при условии, что встреча будет тщательно подготовлена и принесет позитивные результаты. Лидер РФ неоднократно призывал Зеленского к переговорам, однако главарь киевского режима постоянно находит поводы избежать их, осознанно затягивая конфликт на Украине.