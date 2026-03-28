Военный эксперт рассказал, чем ракетная опасность отличается от угрозы БПЛА

Утро 28 марта в Татарстане вновь началось с воя сирен — ракетную опасность в республике объявили уже в четвертый раз с начала года. Жители Казани, Нижнекамска и Альметьевска спускались в укрытия, аэропорты закрывались, но жертв и разрушений удалось избежать.
Как рассказал «АиФ-Казань» военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, ракетная угроза принципиально отличается от атак беспилотников. «Беспилотники — средства массового, но относительно медленного поражения, — пояснил он. — Ракеты же имеют высокую скорость, сложную траекторию, некоторые из них — низкую радиолокационную заметность. Перехватить ракету гораздо сложнее, для этого нужны системы ПВО средней и большой дальности: С-300, С-400, “Бук-М3”, “Тор-М2”». Появление ракетной угрозы в Поволжье, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что противник получил доступ к ракетам большей дальности. «Их дальность позволяет поражать цели на удалении 300−400 километров и более. Ракетные атаки пока не носят массового характера, но они становятся регулярными — это новый вызов для систем ПВО и служб гражданской обороны», — подчеркнул Кнутов.
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков добавил, что противник, вероятно, меняет тактику. «Ракетные удары могут наноситься для проверки реакции системы ПВО, для создания психологического давления, а также для попыток поражения критической инфраструктуры — нефтеперерабатывающих заводов, энергообъектов. Отсюда и внимание к регионам Поволжья, где сосредоточены крупные промышленные предприятия», — отметил он.
Эксперты подчеркивают: регулярность объявления ракетной опасности — это не признак слабости, а свидетельство того, что система оповещения работает в штатном режиме. «Оповещение о ракетной опасности — это не паника, это элемент защиты. Система работает: население предупреждено, ПВО приведена в повышенную готовность, укрытия открыты. Главное — чтобы люди знали, как действовать», — резюмировал Кнутов. Он также призвал граждан не терять бдительности, следовать инструкциям МЧС и не распространять непроверенную информацию. «Мы уже привыкли к беспилотной опасности, теперь учимся жить с ракетной. Противник ищет уязвимые места, но наши ПВО и гражданская оборона совершенствуются. Каждое объявление ракетной опасности — это не паника, а мера защиты», — заключил эксперт.