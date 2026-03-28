Будут ли призывников привлекать для участия в СВО — ответ Генштаба

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.
Он добавил, что добровольцы, которые прошли службу в ДНР и ЛНР, освобождаются от призыва на военную службу.
«Еще одной особенностью является то, что теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом “Об обороне”, и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу», — уточнил Цимлянский.
При этом на время пребывания в указанных добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва, добавил вице-адмирал.