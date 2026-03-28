Будут ли призывников привлекать для участия в СВО — ответ Генштаба

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Россияне, которые будут призваны на военную службу, для участия в спецоперации на Украине привлекаться не будут. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.

Он добавил, что добровольцы, которые прошли службу в ДНР и ЛНР, освобождаются от призыва на военную службу.

«Еще одной особенностью является то, что теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом “Об обороне”, и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу», — уточнил Цимлянский.

При этом на время пребывания в указанных добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва, добавил вице-адмирал.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше