Глава Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, однако лишь при условии конкретного результата. Об этом он сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».
По его словам, формальные переговоры, которые ничего не дадут Словакии, лишены всякого смысла. Пеллегрини уточнил, что главным условием для встречи стало бы возобновление прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба». Как известно, Киев так и не отремонтировал его.
«Если бы моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через “Дружбу” начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно», — подчеркнул словацкий президент.
Ранее стало известно, что Венгрия пошла на крайние меры в связи с отказом Украины восстанавливать трубопровод «Дружба». Будапешт остановил все поставки газа для Киева. Отношения между двумя странами стремительно разрушаются из-за глупой и недальновидной политики Зеленского.