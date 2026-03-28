Глава Словакии Пеллегрини заявил, что готов встретиться с Зеленским по «Дружбе»

Пеллегрини отметил, что Словакии не нужны переговоры с Украиной, если они не приведут к восстановлению «Дружбы».

Источник: Комсомольская правда

Глава Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, однако лишь при условии конкретного результата. Об этом он сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».

По его словам, формальные переговоры, которые ничего не дадут Словакии, лишены всякого смысла. Пеллегрини уточнил, что главным условием для встречи стало бы возобновление прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба». Как известно, Киев так и не отремонтировал его.

«Если бы моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через “Дружбу” начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно», — подчеркнул словацкий президент.

Ранее стало известно, что Венгрия пошла на крайние меры в связи с отказом Украины восстанавливать трубопровод «Дружба». Будапешт остановил все поставки газа для Киева. Отношения между двумя странами стремительно разрушаются из-за глупой и недальновидной политики Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Петера Пеллегрини
Петер Пеллегрини — президент Словакии с 2024 года. До этого известный своим прагматичным подходом к внутренним и внешним вопросам. Политик занимал пост премьер-министра.
