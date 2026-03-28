«Защита — это женское дело»: На Украине начали вербовать женщин в ВСУ через уличные баннеры

На Украине устанавливают баннеры с призывом к женщинам вступать в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На Украине начали устанавливать баннеры с призывом к женщинам вступать в ряды ВСУ. Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале.

«На улицах украинских городов появилась наружная реклама со слоганом: “Защита Украины — это женское дело”», — указывается в публикации.

Фото: из Telegram-канала УНИАН.

К своему посту агентство прикрепило видео с одним из таких баннеров. Голос за кадром предполагает, что подобная кампания может быть попыткой правительства Незалежной подготовить собственных граждан к возможной мобилизации женщин. При этом украинское СМИ не уточнило, в каком именно городе установлена эта уличная реклама.

Ранее британская пресса предупреждала, что 2026 год станет крайне тяжелым для армии Украины. Все дело в том, что страна остро нуждается в военнослужащих. По данным Financial Times, украинские подразделения сильно ослабли после суровой зимы.