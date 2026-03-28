Преступные группы из дезертиров ВСУ орудуют в Харьковской области

Группы преступников, в которые входят дезертировавшие из ВСУ военные, орудуют на территории Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Харьковской области продолжают орудовать преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии», — говорится в сообщении.
По данным источника, группировки злоумышленников совершают разбойные нападения. Также они убивают и гражданское население в регионе. Кроме того, они нелегально торгуют амуницией и боеприпасами. Собеседник агентства добавил, что местные органы власти оказались бессильны, а патрули отказываются вступать в конфликт с бандами.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, стало известно, что два украинских дезертира сбежали из воинской части и совершили двойное убийство в Харьковской области.