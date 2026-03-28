Самолет E-3 Sentry ВВС США получил повреждения на базе в Саудовской Аравии

Несколько американских военнослужащих получили ранения, сообщил источник.

Источник: Аргументы и факты

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии получил повреждения в результате иранского удара, пишет Air and Space Forces Magazine, ссылаясь на источники.

Они рассказали, что при атаке иранской стороны на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии несколько военнослужащих США получили ранения, повреждения получили «некоторые самолеты».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об успешном поражении американского дрона MQ-9 над Ширазом и истребителя F-16, который приземлился в Саудовской Аравии.

