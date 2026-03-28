Украинские дроны вновь перехватили над Россией: БПЛА сбили над пятью регионами

Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники вновь попытались атаковать российскую территорию. Дроны сбиты над пятью субъектами РФ. Всего, по последним данным, уничтожено 26 БПЛА. Такими данными поделились в пресс-службе Минобороны России.

Все дроны перехвачены в период с 11:00 до 20:00 28 марта. Сейчас в связи с предпринятыми мерами безопасности закрыт на прием и выпуск самолетов аэропорт Волгограда. Днем ограничения вводили в воздушной гавани Калуги.

«Уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», — оповестили в МО.

Ночью дроны попытались ударить по объектам в Ленобласти. Воздушную опасность в регионе объявили в 4:06. Всего над Ленобластью сбили 18 беспилотников ВСУ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
