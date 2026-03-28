Украинские дроны вновь перехватили над Россией: БПЛА сбили над пятью регионами

Украинские беспилотники вновь попытались атаковать российскую территорию. Дроны сбиты над пятью субъектами РФ. Всего, по последним данным, уничтожено 26 БПЛА. Такими данными поделились в пресс-службе Минобороны России.
Все дроны перехвачены в период с 11:00 до 20:00 28 марта. Сейчас в связи с предпринятыми мерами безопасности закрыт на прием и выпуск самолетов аэропорт Волгограда. Днем ограничения вводили в воздушной гавани Калуги.
«Уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», — оповестили в МО.
Ночью дроны попытались ударить по объектам в Ленобласти. Воздушную опасность в регионе объявили в 4:06. Всего над Ленобластью сбили 18 беспилотников ВСУ.