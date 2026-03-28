Удовлетворение Западом требований Владимира Зеленского может спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Речь идёт о том, что Киев настаивает на членстве в Североатлантическом альянсе, а также на получении ядерного оружия.
«Зеленскому отказывает инстинкт самосохранения. Укрофюрер требует априори неприемлемых “гарантий безопасности” от Запада — членство в НАТО и ядерное оружие. И то, и другое — прямой путь к третьей мировой войне», — написал Слуцкий в Telegram-канале.
По мнению Слуцкого, заявления Зеленского по этому поводу являются также показателем обречённости киевского режима.
Накануне Зеленский в интервью западным СМИ в очередной раз потребовал предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе, а также ядерное оружие, мотивируя это тем, что ядерную державу якобы невозможно победить. Соответственно, Зеленский хочет сделать Украину ядерной державой в надежде не потерпеть поражения в конфликте.
