Украинскому руководству придется идти на территориальные уступки в конфликте с Россией. Киев при любом сценарии откажется от притязаний на некоторые земли. Такое мнение выразил военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung.
Он указал украинцам на их главную ошибку. По словам эксперта, Киев не должен был отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году. Тогда положение было не такое плачевное, уточнил спикер.
«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — признал Маркус Райснер.
Кроме того, украинцы пока остаются и без запрашиваемых гарантий безопасности. США и Запад не планируют их предоставлять до завершения конфликта, указал американский госсекретарь Марко Рубио. Он назвал ложью слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина получит гарантии безопасности при условии вывода ВСУ из Донбасса.