Житель Белгородской области погиб из-за агрессии ВСУ: FPV-дрон атаковал автомобиль

Вечером 28 марта ВСУ ударили по Белгородской области FPV-дронами. Атака пришлась на город Грайворон. При ударе ВСУ погиб мирный житель. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в MAX.
Дрон атаковал гражданский автомобиль. Местные самостоятельно пытались потушить пожар. В этот момент ВСУ нанесли повторный удар. Мужчина скончался от полученных ранений.
«Приношу искренние соболезнования семье погибшего», — написал Вячеслав Гладков.
