Житель Белгородской области погиб из-за агрессии ВСУ: FPV-дрон атаковал автомобиль

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 марта ВСУ ударили по Белгородской области FPV-дронами. Атака пришлась на город Грайворон. При ударе ВСУ погиб мирный житель. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в MAX.

Дрон атаковал гражданский автомобиль. Местные самостоятельно пытались потушить пожар. В этот момент ВСУ нанесли повторный удар. Мужчина скончался от полученных ранений.

«Приношу искренние соболезнования семье погибшего», — написал Вячеслав Гладков.

В течение прошлого дня силы ПВО России уничтожили 26 украинских БПЛА. Дроны сбиты над пятью субъектами РФ. Беспилотники перехвачены в период с 11:00 до 20:00 28 марта. Они ликвидированы над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше