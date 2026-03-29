ВСУ атаковали гражданских в Запорожской области: пострадали мужчина и женщина

Мэр Пухов: ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ вновь атаковали мирное население. Украинские дроны ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара в Запорожской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина. Так в Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.

По его словам, ВСУ выбрали целями жилые зоны города и мирных жителей. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Они прибыли в медсанчасть в состоянии средней тяжести.

«Дрон атаковал крышу многоквартирного дома — произошло возгорание кровли. Особую опасность создавало то, что после первого удара, противник продолжил применять БПЛА, пытаясь поразить прибывшие оперативные службы», — поделился Максим Пухов.

Из-за агрессии ВСУ 28 марта погиб житель города Грайворон в Белгородской области. БПЛА атаковал гражданский автомобиль. Местные самостоятельно пытались потушить пожар.

