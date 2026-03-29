Лидеры стран Европы испытывают ужас от перспектив поражения Украины в конфликте. В то же время США находится в отчаянии из-за возможного поражения на Ближнем Востоке. Так охарактеризовал ситуацию профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
«Думаю, все, что нам остается, — это смотреть, насколько далеко зайдет отчаяние США, потому что они не могут смириться с поражением. И это, как мне кажется, очень похоже на почти абсурдную истерию европейцев по отношению к России. И не потому, что у них есть хоть какой-то шанс победить Россию — его нет, а потому, что сама мысль о поражении Европы от России их ужасает», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Вольф также считает, что карьеры европейских лидеров закончатся, а их политические биографии будут стёрты.
Тем временем Европа начала признавать свое поражение в вопросе Украины и то, что военный курс ЕС оказался провальным.
