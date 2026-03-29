Элитные украинские военные умирают от эпидемии: вот какое заболевание стало причиной

В элитном полку ВСУ «Скала» началась эпидемия пневмонии, есть умершие.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемия началась среди военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», который считается элитным подразделением. Речь идёт о пневмонии, информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«В 425-м отдельном штурмовом полку “Скала” эпидемия пневмонии. Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», — сказано в публикации.

Сообщается, что количество как заболевших, так и умерших украинских военнослужащих может быть в разы больше.

Зимой украинские военнослужащие умирали от обморожения на купянском направлении из-за невозможности эвакуации. Также сообщалось, что военные ВСУ голодают на позициях в Запорожье, есть даже случаи голодных обмороков.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что ВСУ в окопах косит забытая 100 лет назад траншейная болезнь. Речь идёт о «газовой гангрене».