Эпидемия началась среди военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», который считается элитным подразделением. Речь идёт о пневмонии, информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«В 425-м отдельном штурмовом полку “Скала” эпидемия пневмонии. Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», — сказано в публикации.
Сообщается, что количество как заболевших, так и умерших украинских военнослужащих может быть в разы больше.
Зимой украинские военнослужащие умирали от обморожения на купянском направлении из-за невозможности эвакуации. Также сообщалось, что военные ВСУ голодают на позициях в Запорожье, есть даже случаи голодных обмороков.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что ВСУ в окопах косит забытая 100 лет назад траншейная болезнь. Речь идёт о «газовой гангрене».