Над Ленобластью сбили семь украинских БПЛА

Украинские беспилотники совершают налет на Ленинградскую область. На территории региона к 04:25 сбили уже семь дронов ВСУ. Об этом проинформировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Он уведомил жителей, что работа по отражению атаки БПЛА продолжается. Воздушная опасность в регионе объявлена с 02:40 29 марта.
«7 БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти», — написал Александр Дрозденко.
Кроме того, введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию со спецслужбами.
Прошлой ночью над регионом перехватили 18 дронов ВСУ. Работу по ликвидации БПЛА успешно провели силы ПВО и средства РЭБ. Губернатор Ленобласти предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета на территории региона.