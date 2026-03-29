Над Ленобластью сбили семь украинских БПЛА

В Ленинградской области объявили воздушную опасность, уничтожено 7 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники совершают налет на Ленинградскую область. На территории региона к 04:25 сбили уже семь дронов ВСУ. Об этом проинформировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он уведомил жителей, что работа по отражению атаки БПЛА продолжается. Воздушная опасность в регионе объявлена с 02:40 29 марта.

«7 БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти», — написал Александр Дрозденко.

Кроме того, введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию со спецслужбами.

Прошлой ночью над регионом перехватили 18 дронов ВСУ. Работу по ликвидации БПЛА успешно провели силы ПВО и средства РЭБ. Губернатор Ленобласти предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета на территории региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
