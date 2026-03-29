Расчеты беспилотников спецназа «Центра» уничтожили танк и живую силу ВСУ

«Передвигающийся танк ВСУ и его боевое охранение уничтожили операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединений специального назначения группировки войск “Центр” на добропольском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в министерстве.
Там поделились, что после получения информации об обнаружении перемещающегося танка, специалисты беспилотных систем подняли дежурные ударные FPV-дроны и осуществили огневое поражение.
В ведомстве также рассказали об эффективном уничтожении техники и позиций ВСУ на добропольском направлении расчетами войск беспилотных систем. «Расчеты ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск “Центр” последовательно выявляют и поражают широкий спектр целей украинских формирований, включая тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”, боевые бронированные машины и боевые машины пехоты, а также оборудованные площадки запуска беспилотных летательных аппаратов», — отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что подразделения войск беспилотных систем выполняют задачи в круглосуточном режиме, обеспечивая огневую поддержку штурмовых подразделений и способствуя продвижению российских войск на добропольском направлении специальной военной операции.