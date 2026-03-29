Группировка «Восток» уничтожила пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ

В ходе воздушной разведки разведывательные подразделения вскрыли пункты дислокации ВСУ, рассредоточенные в лесополосах Запорожской области.
«Координаты целей в режиме реального времени поступили расчетам 152-мм самоходных гаубиц “Мста-С”. Артиллеристы нанесли серию точных ударов, используя фугасные боеприпасы для поражения заглубленных укрытий и инженерных сооружений. Точными попаданиями были разрушены блиндажи и ликвидирована находившаяся в них живая сила», — рассказали в министерстве.
Также в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил замаскированные позиции противника на одном из участков фронта, где в лесополосе были оборудованы пункты управления беспилотников и вынесены антенны управления.
«Координаты целей передали расчетам ударных дронов войск беспилотных систем. Операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили радиотехническое оборудование и полностью вывели из строя антенны связи. Последующими ударами были поражены замаскированные укрытия вместе с находившейся там операторами БПЛА противника», — добавили в министерстве.