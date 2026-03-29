Группировка «Север» уничтожила укрепрайоны и пункты управления БПЛА ВСУ

«В ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы группировки войск “Север” нанесли огневое поражение объектам противника в приграничных районах. Расчеты 152-мм орудий “Гиацинт-С” и “Гиацинт-Б” 11-го армейского корпуса уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области», — сказали в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что тактика работы расчета отработана до автоматизма: быстрое развертывание, нанесение удара, маскировка орудий. Высокая дальность стрельбы орудия позволяет поражать цели до 30 км, оставаясь при этом вне зоны ответного огня большинства артиллерийских систем противника.
Кроме того, добавили в МО РФ, операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили наземные роботизированные комплексы ВСУ, были задействованы для доставки боекомплекта, материальных средств, продуктов питания и воды личному составу на передовых позициях, в Харьковской области.
«Воздушная разведка своевременно обнаружила пути следования роботизированных комплексов, а специалистам ударных дронов удалось перехватить их еще на подъезде к позициям противника и уничтожить. Попытки противника поддержать свои силы налаженной доставкой провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов остались безуспешными», — подчеркнули в Минобороны.