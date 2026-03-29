Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» уничтожила укрепрайоны и пункты управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Расчеты орудий «Гиацинт-С» и «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы группировки войск “Север” нанесли огневое поражение объектам противника в приграничных районах. Расчеты 152-мм орудий “Гиацинт-С” и “Гиацинт-Б” 11-го армейского корпуса уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области», — сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что тактика работы расчета отработана до автоматизма: быстрое развертывание, нанесение удара, маскировка орудий. Высокая дальность стрельбы орудия позволяет поражать цели до 30 км, оставаясь при этом вне зоны ответного огня большинства артиллерийских систем противника.

Кроме того, добавили в МО РФ, операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили наземные роботизированные комплексы ВСУ, были задействованы для доставки боекомплекта, материальных средств, продуктов питания и воды личному составу на передовых позициях, в Харьковской области.

«Воздушная разведка своевременно обнаружила пути следования роботизированных комплексов, а специалистам ударных дронов удалось перехватить их еще на подъезде к позициям противника и уничтожить. Попытки противника поддержать свои силы налаженной доставкой провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов остались безуспешными», — подчеркнули в Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше