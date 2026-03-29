Издание AD предупредило Киев о сгущающихся над ним тучах

Украина на сегодняшний день является основным пострадавшим от последствий военной операции Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ирана. Такое мнение высказали аналитики издания газета l'Antidiplomatico (AD).
«Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что над ним сгущаются грозовые тучи», — сказано в публикации.
Авторы указывают на усилившуюся нехватку как вооружений, так и прочих ресурсов. В частности, из-за ближневосточной эскалации резко выросла цена на топливо. На этом фоне украинская армия вынуждена ограничивать использование военной техники в зоне боевых действий.
При этом запасов дизельного топлива у ВСУ хватит только до конца марта, пишет издание.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи его Киеву.
Также сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из наиболее критичных запасов боеприпасов вооруженных сил США.