Над Ленинградской областью сбиты 27 БПЛА, есть повреждение в порту Усть-Луга

Губернатор Дрозденко сообщил о ликвидации 27 беспилотников над Ленобластью.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 29 марта Ленинградская область подверглась массированной беспилотной атаке со стороны ВСУ. За три часа над регионом перехватили и уничтожили 27 дронов. В порту Усть-Луга есть повреждения. Так сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он предупредил, что отражение атаки БПЛА продолжается. Боевая работа ведется с 02:40. В аэропорту Пулково введены ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию со спецслужбами с 03:30.

«Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», — проинформировал Александр Дрозденко.

Этой ночью на прилет и вылет временно закрывали восемь воздушных гаваней. Сейчас ограничения действуют в пяти аэропортах России. В их числе воздушная гавань Калуги, Пскова, Внуково и Домодедово.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше