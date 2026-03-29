Над Ленинградской областью сбиты 27 БПЛА, есть повреждение в порту Усть-Луга

Ночью 29 марта Ленинградская область подверглась массированной беспилотной атаке со стороны ВСУ. За три часа над регионом перехватили и уничтожили 27 дронов. В порту Усть-Луга есть повреждения. Так сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Он предупредил, что отражение атаки БПЛА продолжается. Боевая работа ведется с 02:40. В аэропорту Пулково введены ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию со спецслужбами с 03:30.
«Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», — проинформировал Александр Дрозденко.
Этой ночью на прилет и вылет временно закрывали восемь воздушных гаваней. Сейчас ограничения действуют в пяти аэропортах России. В их числе воздушная гавань Калуги, Пскова, Внуково и Домодедово.