Украинский комик Артур Петров в апреле 2025 года вступил в ряды ВСУ. В середине марта стало известно о его ликвидации в Харьковской области. Он находился в окрестностях Купянска-Узлового. О смерти стендап-комика сообщила его жена Екатерина в соцсетях.
Она рассказала о службе мужа. По словам Екатерины, его несколько месяцев назад перевели в 43-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
«Запомните его смешным, пожалуйста», — написала в посте супруга Артура Петрова.
Двумя днями ранее ударные БПЛА «Молния-2» группировки войск «Днепр» ликвидировали пункты управления украинскими дронами на правом берегу Днепра. Операторы ВС РФ обнаружили хорошо замаскированный пункт ВСУ. Объект расположили среди полуразрушенных строений. Однако военным удалось его найти и уничтожить.