ВСУ ночью ударили по Ростовской области: что известно о последствиях

В Ростовской области на протяжении ночи отражали беспилотную атаку. Опасность БПЛА сохраняется. Силы ПВО ликвидировали дроны в двух районах Ростовской области. В результате атаки ВСУ повреждено остекление окна постройки в домовладении в хуторе Чукаринский. Об этом оповестил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в MAX.
Он отметил, что атака БПЛА отражена в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Губернатор пояснил, что информация о последствиях будет уточняться. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было. Оперативные службы отработали на месте», — сообщил Юрий Слюсарь.
В течение ночи атаку БПЛА также отражают в Ленобласти. Над регионом уничтожили уже 27 дронов. В порту Усть-Луга зафиксированы повреждения.