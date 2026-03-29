Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ночью ударили по Ростовской области: что известно о последствиях

В двух районах Ростовской области сбили БПЛА, повреждено остекление окна здания.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на протяжении ночи отражали беспилотную атаку. Опасность БПЛА сохраняется. Силы ПВО ликвидировали дроны в двух районах Ростовской области. В результате атаки ВСУ повреждено остекление окна постройки в домовладении в хуторе Чукаринский. Об этом оповестил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в MAX.

Он отметил, что атака БПЛА отражена в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Губернатор пояснил, что информация о последствиях будет уточняться. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было. Оперативные службы отработали на месте», — сообщил Юрий Слюсарь.

В течение ночи атаку БПЛА также отражают в Ленобласти. Над регионом уничтожили уже 27 дронов. В порту Усть-Луга зафиксированы повреждения.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
