На Западе признали, что Украина не оправдала ожиданий как кандидат в ЕС: Киев не выполнил более 10 условий для вступления

В ЕС разочарованы тем, что Украина оказалась неподходящим кандидатом для вступления в европейское объединение. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.
«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. Ведущие политики ЕС предвосхитили события, одаривая Украину преждевременными похвалами», — сказано в публикации.
Отмечается, что Киев не выполнил более десятка условий, которые были обозначены для вступления в Евросоюз. Прежде всего европейских лидеров беспокоит то, что Украина не спешит форсировать антикоррупционные меры.
Накануне еврокомиссар Кос заявил, что вступление Украины в Евросоюз к 2027 году невозможно. При этом некоторые страны ЕС просят Украину подождать вступления в блок ещё 20 лет.
