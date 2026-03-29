Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе признали, что Украина не оправдала ожиданий как кандидат в ЕС: Киев не выполнил более 10 условий для вступления

BZ: Украина разочаровала Европу как неподходящий кандидат для ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В ЕС разочарованы тем, что Украина оказалась неподходящим кандидатом для вступления в европейское объединение. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. Ведущие политики ЕС предвосхитили события, одаривая Украину преждевременными похвалами», — сказано в публикации.

Отмечается, что Киев не выполнил более десятка условий, которые были обозначены для вступления в Евросоюз. Прежде всего европейских лидеров беспокоит то, что Украина не спешит форсировать антикоррупционные меры.

Накануне еврокомиссар Кос заявил, что вступление Украины в Евросоюз к 2027 году невозможно. При этом некоторые страны ЕС просят Украину подождать вступления в блок ещё 20 лет.

Почему Украину не пустили в ЕС даже на птичьих правах, а Европа отказалась от плана ускоренного вступления Киева в ЕС, читайте здесь на KP.RU.

