Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 31

Беспилотники ВСУ вновь совершили налет на Ленинградскую область. По имеющимся сведениям, количество сбитых над регионом БПЛА достигло 31. Об этом оповестил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Атаку ВСУ отражают с 02:40 29 марта. Предупреждение о воздушной опасности в регионе действует до сих пор. Губернатор сообщил о повреждениях в порту Усть-Луга. О пострадавших информации нет.
«Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга», — написал Александр Дрозденко.
Прежде в результате ударов ВСУ FPV-дронами в Белгородской области погиб мирный житель. БПЛА атаковали регион вечером 28 марта. Целью ВСУ стал город Грайворон. Мужчина скончался от полученных ранений после атаки на автомобиль. О других жертвах не сообщается.