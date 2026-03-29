Командование 159-й бригады ВСУ угрожает родственникам пропавших без вести военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника издания, давление оказывается на семьи, которые публикуют в соцсетях реальные населенные пункты последнего выхода на связь бойцов. Таким образом многие украинцы пытаются установить судьбу пропавших родственников. Однако в итоге им приходится сталкиваться с давлением.
«Командование 159-й ОМБр ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести украинских военнослужащих, которые в соцсетях указывают реальные населенные пункты последнего выхода на связь украинского солдата», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что давление на украинцев стало усиливаться по инициативе харьковской прокуратуры. Та попыталась обвинить ВС РФ в ударе по селу Печенеги, но слова родственников солдат ВСУ стали этому противоречить.
Теперь из-за давления семьи начали менять указанные локации или удалять такие данные из открытого доступа. В отдельных случаях, как утверждается, указываются несуществующие населенные пункты.
Не менее критической ситуация оказалась в 95-й бригаде ВСУ. Там командир стал открыто угрожать собственному руководству и даже обещает устроить над ними расправу. Все из-за колоссальных потерь, которые несет его подразделение.