Военнослужащий из Нукутского района погиб в зоне СВО

— В 2019 году мужчина заключил контракт с вооруженными силами РФ в Республике Бурятия. В 2022 году его войска были переброшены на территорию Украины для выполнения поставленных задач. Булат-Николай был назначен командиром группы эвакуации, сам вывозил раненых и убитых с поля боя, рискуя собственной жизнью. За время службы военнослужащий был награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медалью «Участнику специальной военной операции», — рассказали в администрации Нукутского муниципального округа.