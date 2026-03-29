Военнослужащий из Нукутского района погиб в зоне СВО

41-летний Булат-Николай Осоров из Нукутского муниципального округа погиб в зоне специальной военной операции.
Булат-Николай Осоров родился в селе Тангуты, вырос в большой и дружной семье педагогов. Окончив 11 классов поступил в Восточно-Сибирский государственный технологический университет. В 2008 году его призвали на срочную военную службу, во внутренние войска МВД РФ Московской области.
— В 2019 году мужчина заключил контракт с вооруженными силами РФ в Республике Бурятия. В 2022 году его войска были переброшены на территорию Украины для выполнения поставленных задач. Булат-Николай был назначен командиром группы эвакуации, сам вывозил раненых и убитых с поля боя, рискуя собственной жизнью. За время службы военнослужащий был награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медалью «Участнику специальной военной операции», — рассказали в администрации Нукутского муниципального округа.
Булат-Николай Осоров погиб 28 февраля 2026 года во время выполнения боевых задач, спеша на помощь раненым.