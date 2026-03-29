Командование ВСУ списывает потери в Сумской области на «сердечную недостаточность». Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.
По данным источника, существенные потери зафиксированы в районе села Храповщина. Их понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Однако анализ некрологов в украинских СМИ показывает, что в ряде случаев у погибших указывается одна и та же причина смерти.
«Родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию, а в материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата — “сердечная недостаточность”», — сообщил источник.
Немногим ранее сообщалось, что командование 159-й бригады ВСУ оказывает давление на родственников пропавших без вести военных. По данным источников, семьи, публиковавшие в соцсетях реальные места последнего выхода на связь, сталкивались с угрозами. После этого многие начали менять или удалять такие данные.