В Самарской области возможны перебои в работе интернета

В Самарской области дважды за сутки была объявлена опасность атаки БПЛА в воскресенье, 29 марта. Местные жители столкнулись с перебоями в работе мобильной связи.
Подобные отключения необходимы для обеспечения безопасности. Для удобства граждан были созданы «белые списки» сайтов и приложений, которые работают даже при возможных перебоях. В этот список также попал сайт «КП-Самара».
Напомним, в период действия угрозы атаки БПЛА местным жителям рекомендуют сохранять спокойствие, не стоит подходить к окнам и выходить на улицу. По возможности необходимо найти укрытие.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше