В Самарской области сняли режим «КОВЕР»

В Самарской области воздушное пространство снова открыто.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области дважды объявляли опасность атаки БПЛА в воскресенье, 29 марта. В регионе вводили режим «КОВЕР» и ограничивали работу международного аэропорта «Курумоч».

— Режим «КОВЕР» снят. Воздушное пространство на территории региона снова открыто, — написал в своих социальных сетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Кроме того, спустя почти два часа ограничения сняли в аэропорту «Курумоч». Их вводили для обеспечения безопасности полетов. Напомним, также в период угрозы атаки БПЛА жители столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета.

